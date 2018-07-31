Hababam Sınıfı’nın oyuncuları o günlere geri döndü

Bozüyük Belediyesi tarafından 28 Temmuz - 06 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Bozüyük Metristepe 2. Sinema Festivali gala programı ile başladı. Gala programına sevilen sinema, film ve tiyatro sanatçıları katılırken programda Hababam Sınıfı Tatilde filminde giydikleri izci kıyafetleri programa katılan Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık’ın sergilediği Hababam Vokal Grubu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

"Eskileri yad etmek, belki o günleri hatırlamak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor"

Misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı festival hakkında bilgi vererek “Eskileri yad etmek, belki o günleri hatırlamak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü geçmiş yıllarda ya da günümüzdeki filmlerde birçok olaylarda onlardan örnek alıyoruz, o sanatçıları ve yaşananları kendimizle bağdaştırıyoruz. Ya da çocuklarımıza ‘bakın eskiden hayat böyleydi, yaşam bu şekildeydi’ diyoruz. Bizler de neslimize sinemayı aktarabilmek ve aynı zamanda sinemayı daha değerli hale nasıl getirebiliriz diye birçok proje üretmeye ve farklı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu noktada ilk etapta bir kültür merkezimizin olması gerektiğinden yola çıkarak Kültür Merkezi projemizi tamamladık. Ardından 3 yıldır düzenlediğimiz tiyatro festivallerinde birçok değerli sanatçımızı ücretsiz olarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Daha sonra da bizlere böyle 44 metrekarelik yeşil bir alanda, bugün beraber olduğumuz bu platformda sinema sanatçılarımızı, tiyatro sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturup, hemen arkada da amfi tiyatroda geçen sene düzenlediğimiz bu sene ikincisini idrak ettiğimiz bu sinema günlerini yapmak nasip oldu. Birlik ve beraberliğimizi en yüksek seviyede hissetmemiz gereken günlerde yaşıyoruz. Açık hava sinemasının bizdeki özelliğini, o eski sinemaları hatırlamak, o günlerde insanların birbirine göstermiş olduğu saygı, sevgi içerisinde, hoşgörü altında ‘beraberiz, birlikteyiz ve yan yana oturabiliyoruzu göstermekten bizler son derece mutluyuz” dedi.

Ünlü oyunculara ’Onur Ödülleri’ takdim edildi

Konuşmanın ardından gala özel ’Onur Ödülleri’ Başkan Bakıcı tarafından Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık’a takdim edildi. Programın sonunda Başkan Bakıcı sinema festivaline katılanlar ve protokol ile birlikte Hababam Sınıfı’nı izlendi. Ardından Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, Hababam Sınıfı Tatilde filminde giydikleri izci kıyafetleri ile Hababam Vokal Grubu gösterisini sahneledi.