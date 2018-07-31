Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 17:20

Hababam Sınıfı’nın oyuncuları o günlere geri döndü

Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık Bilecik’te o günlere geri dönerken, Hababam Vokal Grubu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Hababam Sınıfı’nın oyuncuları o günlere geri döndü

31 Temmuz 2018 17:20


Bozüyük Belediyesi tarafından 28 Temmuz - 06 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Bozüyük Metristepe 2. Sinema Festivali gala programı ile başladı. Gala programına sevilen sinema, film ve tiyatro sanatçıları katılırken programda Hababam Sınıfı Tatilde filminde giydikleri izci kıyafetleri programa katılan Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık’ın sergilediği Hababam Vokal Grubu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



"Eskileri yad etmek, belki o günleri hatırlamak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor"


Misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı festival hakkında bilgi vererek “Eskileri yad etmek, belki o günleri hatırlamak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü geçmiş yıllarda ya da günümüzdeki filmlerde birçok olaylarda onlardan örnek alıyoruz, o sanatçıları ve yaşananları kendimizle bağdaştırıyoruz. Ya da çocuklarımıza ‘bakın eskiden hayat böyleydi, yaşam bu şekildeydi’ diyoruz. Bizler de neslimize sinemayı aktarabilmek ve aynı zamanda sinemayı daha değerli hale nasıl getirebiliriz diye birçok proje üretmeye ve farklı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu noktada ilk etapta bir kültür merkezimizin olması gerektiğinden yola çıkarak Kültür Merkezi projemizi tamamladık. Ardından 3 yıldır düzenlediğimiz tiyatro festivallerinde birçok değerli sanatçımızı ücretsiz olarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Daha sonra da bizlere böyle 44 metrekarelik yeşil bir alanda, bugün beraber olduğumuz bu platformda sinema sanatçılarımızı, tiyatro sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturup, hemen arkada da amfi tiyatroda geçen sene düzenlediğimiz bu sene ikincisini idrak ettiğimiz bu sinema günlerini yapmak nasip oldu. Birlik ve beraberliğimizi en yüksek seviyede hissetmemiz gereken günlerde yaşıyoruz. Açık hava sinemasının bizdeki özelliğini, o eski sinemaları hatırlamak, o günlerde insanların birbirine göstermiş olduğu saygı, sevgi içerisinde, hoşgörü altında ‘beraberiz, birlikteyiz ve yan yana oturabiliyoruzu göstermekten bizler son derece mutluyuz” dedi.



Ünlü oyunculara ’Onur Ödülleri’ takdim edildi


Konuşmanın ardından gala özel ’Onur Ödülleri’ Başkan Bakıcı tarafından Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık’a takdim edildi. Programın sonunda Başkan Bakıcı sinema festivaline katılanlar ve protokol ile birlikte Hababam Sınıfı’nı izlendi. Ardından Hababam Sınıfı’nın ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, Hababam Sınıfı Tatilde filminde giydikleri izci kıyafetleri ile Hababam Vokal Grubu gösterisini sahneledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç