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21 Ağustos 2018 10:33

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Bilecik Gülümbe rampalarında yoldan çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

21 Ağustos 2018 10:33


Alınan bilgiye göre, Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine giden Ramazan İldemir yönetimindeki 34 VZ 0910 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün Gülümbe rampalarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Derya İldemir (36) ile R.İ. (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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