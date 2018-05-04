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04 Mayıs 2018 16:20

Halk Eğitim Merkezi’nden muhteşem sergi

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Yılsonu Sergisi ziyarete açıldı.

Halk Eğitim Merkezi’nden muhteşem sergi

04 Mayıs 2018 16:20


Sergi açılışına; Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik AK Parti Milletvekili Aday Adayı Selim Yağcı, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Bozüyük Müftüsü Selami Bağcı, kursiyerler ve davetliler katıldı. Sergide; öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösteren hanım kursiyerler, oyuncaktan, el işi dantellere, kıyafetlerden ahşap boyamaya kadar pek çok farklı alanda ortaya koydukları eserleri ziyaretçilerinin beğenisine sundular.


Sergi öncesinde Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam; “Kurum olarak yediden yetmişe kadın erkek demeden, toplumumuzun tüm fertlerinin eğitim ihtiyacını karşılamak için her gün büyük bir heyecanla halkımıza hizmet ediyoruz. Bir yıl boyunca Bozüyük halkımızın kurslarımıza gösterdiği yoğun ilgi ve katılım bizlerin çalışma azmini kat ve kat arttırmıştır. Bu vesile ile kurslarımızın ortaya çıkmasında bizlere destek veren Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ve İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman’a teşekkür ediyorum” dedi.


Açılan 295 kursta toplam 6 bin 923 kursiyerin eğitim aldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam’ın konuşmasının ardından program dikiş kursu kursiyerleri tarafından yapılan kıyafetlerin defilesi, halk oyunları gösterileri ve minik mehteranların gösterileri ile devam etti. Programın sonunda ise ‘Hayat Boyu Öğrenme’ kurslarında eğitim gören kursiyerlere protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi.




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