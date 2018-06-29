Halter Minikler Türkiye Şampiyonası Bilecik’te başladı

Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış seremonisine, Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Kadri Şentürk, Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, Bilecik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü İsmail Şen, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 22 ilden 158 sporcu ve antrenörleri katıldı.

“Minikler Halter Şampiyonasında 22 ilden 158 sporcu ve 25 hakem görev almaktadır”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Öncelikle Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonasının ilimizde verilmesinden dolayı başta Halter Federasyonu başkanımıza ve yöneticilerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Minikler Halter Şampiyonasında 22 ilden 158 sporcu ve 25 hakem görev almaktadır. İlimizde başarılı branşlardan biri olan halter branşımızda çocuklarımız tarafından büyük katılım sağlanmaktadır. Halter branşı ülkemizdeki en başarılı ve güzel branşlarımızdan biridir. Her zaman ülkemizin ve milletimizin gurur kaynakları olmuşlardır. Ay yıldızlı bayrağımızı hep göklere çıkarmışlardır. Kıymetli sporcular sizleri de yaptığınız düzenli ve planlı çalışmalar neticesinde içinizden Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi şampiyon sporcular çıkacağını canı gönülden diliyorum. Müsabakaların sağlıklı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyorum” dedi.

İl Müdürü Yıldız’ın konuşmasının ardından konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, “Okullar tatil oldu karneler alındı bu organizasyonun ilki yapılmıştı sömestr da bu ikincisi oluyor. Bilecik’te sanırım ilk defa böyle bir organizasyon oluyor” dedi.

“Bilecik’te sporcularımız ve antrenörlerimizle iyi ağırlanıyoruz”

Ataseven, konuşmasının devamında Bilecik’te iyi ağırlandıklarını belirterek, “Burada sporcularımız antrenörlerimizle iyi ağırlandığımızı söyleyebilirim. Tabi bu organizasyonun yapım aşamasında ciddi katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar var. Herkese teşekkür ediyor sporcu kardeşlerimize de başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ilk günkü müsabakalara geçildi ve dereceye giren öğrencilere madalyalarının ve hediyelerinin verilmesiyle açılış günü son buldu.