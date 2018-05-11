Hamidiye Cami ibadete açıldı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan caminin ibadete açılışında bulunmaktan ve böyle bir ilde görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Hayırsever vatandaşların sayısının artması temennisinde bulunan Vali Büyükakın, camilerin gençlerle dolup taşması dileğinde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da caminin tarihe yakışır şekilde yaptırıldığını anlattı. Başkan Can, "Cennet mekan Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından 1905-1908 yıllarında yaptırılmış ve Kurtuluş Savaşı’nda yakılan cami, Bahçelievler Mahallemizde hayırsever iş adamı Recep Fidan ile cami derneği yönetimi tarafından benzer aynı mimaride inşa edildi. Hamidiye Camii’nin açılışını mübarek cuma gününde gerçekleştirdik. Sultan 2. Abdülhamit Han, ata toprakları olan Osmanlı Devleti’ne ilk başkentlik yapmış, dedesi Ertuğrul Gazi’nin, Şeyh Edebalı’nın, Dursun Fakih gibi Osmanlı Devleti’nin temellerinin atılmasında büyük pay sahibi olan atalarını unutmamış, ecdadından miras kalan birçok yapıya sahip çıkarak tadilatını, onarımını yaptırmış ve bununla kalmayarak birçok yapıyı da inşa ettirmiştir. Bugün günümüzde olmayan ama torunları olan bu aziz millet, ecdadının yaptırmış oldukları eserlere sahip çıkarak yaşatmaya çalışıyor. Şehrimize, tarihimize, ecdadımıza yakışır bir şekilde inşa edilen Hamidiye Camii’nin yapımında katkısı olan başta iş adamı Recep Fidan ağabeyimizin, cami derneği yönetimimizin ve tüm hayırseverlerimizin Rabbim hayırlarını kabul etsin. Rabbim ülkemizi ezansız, camilerimizi cemaatsiz bırakmasın inşallah” dedi.

Hayırsever iş adamı ve Hamidiye Camii’ni yaptıran Recep Fidan ise verdiği sözleri yerine getirmeye çalıştığını ifade ederek, "Caminin yapımında bana destek olan herkese teşekkür ederim. Onlardan Allah razı olsun. 6 yıl önce İlim Yayma Cemiyetine 4 katlı bina yaptırarak bağışladım. Bunların hepsini Allah rızası için yaptım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş’un dua okumasıyla birlikte cami ibadete açıldı.

Hamidiye Cami’nin açılışına Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.