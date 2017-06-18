Hamidiye köyündeki iftar programında köylüler hasret giderdi

Her yıl Ramazan ayında yapılan ve geleneksel hale gelen iftar programı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, köy muhtarı Sezai Çetin ve köyde ikamet eden vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerde yaşayan köy sakinleri de katılarak göremedikleri köylüleriyle hasret giderdi. Ezanın okunmasıyla dualar edilerek oruçlar açılırken, yemeğin sonunda konuşan köy muhtarı Sezai Çetin, “Ramazan aylarında geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz iftar yemeğimizi bu yılda değerli katılımlarınızla gerçekleştirdik. Organizasyonun sağlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.