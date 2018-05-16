Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda nikah kıydılar

Bilecik’in Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında 260 hektarlık alana sahip olan ve 2013 yılında tabiat parkı ilan edilen Harmankaya Kanyonu’nda bir ilke imza atıldı. Yenipazar ilçe esnaflarından Akif Aydın kızı Merve ile ilçeye bağlı Belkese köyünden Mehmet İşbilen’in oğlu Ziya İşbilen bir ilke imza atarak, Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda nikahlarını kıydılar. Nikahı Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden kıyarken, genç çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. Aile büyüklerinin de hazırda bulundu nikah sonrası genç çift pasta keserek, kanyon önünden bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikleri.

"Benim aklıma geldi"

Neden Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda nikah kıydıklarını anlatan genç çift, "Kendi aramızda böyle bir karar aldık. Buranın açık havada güzel bir mekan olması ilk tercihimiz oldu. Herkes nikah salonlarında nikah kıyarken bizlerde açık havada ve tarihi bir yerde yapmak istedik. Sağ olsun belediye başkanımız bizleri kırmayarak buraya kadar geldi. Çok mutluyuz" dediler.