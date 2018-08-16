Kurban Bayramı’nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eski Belediye Kavşağı’nda denetim yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması isteyen İl Emniyet Müdürü Namal, "Uygulamamıza sizin de gördüğünüz şekilde arkadaşlarımızla başladık. Malumunuz bayram tatilimiz 9 gün ve bayram tatillerinde maalesef can ve mal kayıplarında bir artış söz konusu oluyor trafiğin artmasından dolayı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilecik Emniyet Müdürlüğü, Bilecik Valiliği olaraktan bizde bu bayramdaki sloganımız çocukların ‘Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ şeklinde. Çocuklarımıza kırmızı düdük vereceğiz. Sizin de gördüğünüz gibi dağıtımına başladık. Çocuklarımız doğruyu söylerler ve bu bakımdan çocuklarımız bulundukları araçlarda seyir halindeyken sürücülere emniyet kemeri takmaması konusunda, cep telefonu kullanarak dikkat dağıtılması söz konusuysa veya aşırı hız söz konusu olduğunda bu konularda verdiğimiz kırmızı düdüğü çalmak suretiyle annelerini, babalarını, sürücüleri uyarmalarını bekliyoruz” dedi.

“Bu bayramlar çocuklarla kazaları önlemek için birlikte hareket edeceğiz”

Namal, konuşmasının devamında, bu bayramda çocuklarla birlikte polislerin kazaların önlenmesi için birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Dolayısıyla bu bayramda çocuklarla polis bu trafikteki kazaları ve kayıplarımızı önlemek için birlikte hareket edeceğiz ve bunun da gayet iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. İnşallah bu bayramdaki trafik kazalarımız öncekilere nazaran daha az olacaktır. Bizde polis olaraktan Bilecik Emniyet Müdürlüğü olaraktan kendi sahamızda bulunan şehirlerarası yollarda ve şehir içindeki yollarda da bayram süresince hem ekiplerimizin sayısını, personel sayısını arttırarak 24 saat yolda olmayı ve sürücülere bayramdaki seyahatleri konusunda onları kontrol etmeyi ve rahat yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Ama sürücülerden özellikle istirhamımız, dileğimiz bir kez daha üzerinde önemle durmak istiyoruz ki sürücülerimiz yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmasınlar. Bu dikkatsizliğe ve kazalara sebep oluyor. Emniyet kemerlerini kesinlikle taksınlar ve sürüş sırasında da cep telefonunu kesinlikle kullanmamalarını ve aşırı hız yapmamalarını istiyoruz. Çünkü bu trafik kazalarındaki sebepler açısından baktığımızda en önde gelen sebepler olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan aileler projeden memnun kaldıklarını söyledi.