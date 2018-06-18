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18 Haziran 2018 12:59

Havucun fiyatı dudak uçuklatıyor

Bilecik’te pazar tezgahlarındaki havucun fiyatı dudak uçuklatıyor.

Havucun fiyatı dudak uçuklatıyor

18 Haziran 2018 12:59


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki havucun kilogram fiyatı son bir ayda, 2 liradan 5 liraya çıkarken, sağlık açısından birçok faydası bulunan ve göz sağlığına da çok iyi geldiği bilinen havuç, vatandaş tarafından talep görmüyor.


Havuca kışın daha çok talep olduğunu belirten satıcı İsmail Yeşil, “Havuçlarımız Konya’dan geliyor. Şuanlık kilosunu 5 TL’ye satıyoruz. Kışın daha rövanşta olduğu için yazın çok fazla talep olmuyor. Bu havuçlar buzhaneden geliyor. Fiyatların düşmesi ortalama Ağustos ayını geçer, yeni ürünler çıktığında fiyatlar da düşecektir” dedi.




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