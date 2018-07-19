"Hayır Diyebilirim" adlı eğitim programı başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Belediyesi ortaklığıyla Bilecik Belediyesi Park Vadi Spor ve Eğlence Merkezi’nde verilen eğitimde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programından Öğretim Görevlisi Hatice Ecem Gezer ve Öğretim Görevlisi Esra Ayeş Aslan tarafından Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları’na devam eden 6-16 yaş grubu çocuklara çocuk istismarına karşı görsel olarak eğitim verildi.

"Farkındalık oluşturmak adına buradayız"

Eğitim sonrası açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice Ecem Gezer, farkındalık oluşturmak adına eğitim verdiklerini belirterek, "Bizler burada öğrencilerle birlikte, çocuklarımızla birlikte son zamanlarda yaşanan Türkiye’deki olaylarda çocuklarımızda farkındalık oluşturmak adına bir mahremiyet eğitimi, bir özel bölge eğitimi vermeye karar verdik. Bu çalışmanın inşallah tüm çocuklara yararlı olacağını düşünüyoruz. Onlar için bir faydamız olursa ne mutlu bizlere" dedi.

"Bir anne olarak neler yapabileceğimizi düşündük"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Esra Ayeş Aslan ise, "Ecem hocamla aslında bir anne olarak, bir ebeveyn olarak hem de öğretim görevlisi olarak neler yapabileceğimizi düşündük. Maalesef ne yazık ki sosyal medyada, televizyonda çok fazla canımızı acıtan, üzen olaylarla kaşılaşıyoruz. Bu çok disiplinli çalışılması gereken bir durum. Bütün kurumlarda yetkililer bir araya gelerek çalışmalıyız ve biz yarınımızın geleceği, gözümüzden sakındığımız çocuklara bu anlamda neler yapabileceğini öğretmemiz lazım. En azından bu tehlike anında nasıl korunabilirler, özel bölgeleri neresi bunları bilmemiz gerekiyor. Bir farkındalık oluşturmak amacıyla Ecem hocamla bu eğitimleri veriyoruz" şeklinde konuştu.