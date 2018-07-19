Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 10:22

"Hayır Diyebilirim" adlı eğitim programı başladı

Son dönemde basında sıkça yer alan ve kamuoyunu derinden üzen çocuk istismarı ve ihmali olayları üzerine, çocukları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Belediyesi iş birliğinde çocuklara "Hayır Diyebilirim" adlı eğitim programı başlatıldı.


19 Temmuz 2018 10:22


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Belediyesi ortaklığıyla Bilecik Belediyesi Park Vadi Spor ve Eğlence Merkezi’nde verilen eğitimde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programından Öğretim Görevlisi Hatice Ecem Gezer ve Öğretim Görevlisi Esra Ayeş Aslan tarafından Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları’na devam eden 6-16 yaş grubu çocuklara çocuk istismarına karşı görsel olarak eğitim verildi.


"Farkındalık oluşturmak adına buradayız"


Eğitim sonrası açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice Ecem Gezer, farkındalık oluşturmak adına eğitim verdiklerini belirterek, "Bizler burada öğrencilerle birlikte, çocuklarımızla birlikte son zamanlarda yaşanan Türkiye’deki olaylarda çocuklarımızda farkındalık oluşturmak adına bir mahremiyet eğitimi, bir özel bölge eğitimi vermeye karar verdik. Bu çalışmanın inşallah tüm çocuklara yararlı olacağını düşünüyoruz. Onlar için bir faydamız olursa ne mutlu bizlere" dedi.


"Bir anne olarak neler yapabileceğimizi düşündük"


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Esra Ayeş Aslan ise, "Ecem hocamla aslında bir anne olarak, bir ebeveyn olarak hem de öğretim görevlisi olarak neler yapabileceğimizi düşündük. Maalesef ne yazık ki sosyal medyada, televizyonda çok fazla canımızı acıtan, üzen olaylarla kaşılaşıyoruz. Bu çok disiplinli çalışılması gereken bir durum. Bütün kurumlarda yetkililer bir araya gelerek çalışmalıyız ve biz yarınımızın geleceği, gözümüzden sakındığımız çocuklara bu anlamda neler yapabileceğini öğretmemiz lazım. En azından bu tehlike anında nasıl korunabilirler, özel bölgeleri neresi bunları bilmemiz gerekiyor. Bir farkındalık oluşturmak amacıyla Ecem hocamla bu eğitimleri veriyoruz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç