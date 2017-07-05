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05 Temmuz 2017 13:18

Hayırseverlerin yardımlarını bekliyor

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğünün öncülüğünde hayırseverlerin desteği ile uzun uğraşlar sonucunda inşaatına başlanılan modern Hafızlık Merkezi hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

Hayırseverlerin yardımlarını bekliyor

05 Temmuz 2017 13:18


Bir yıl evvel temeli atılan 160 yatak kapasiteli bölge yatılı kız Kur’an kursu binası inşaat çalışmaları hayırseverlerin desteği ile sürdürülmeye çalışılıyor. İlçe Müftüsü Selami Bağcı inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve ikinci bodrum katın tabliye betonunun atılma aşamasında olduğunu söyledi. Bağcı, “Yeşilkent Mahallesi Şehit Hüseyin Horasan Caddesi üzerinde Ertuğrulgazi İlkokulu yanındaki araziye yapılacak bölge yatılı kız Kur’an kursu binasının temelini geçtiğimiz yıl mübarek Kadir Gecesinde atmıştık. Aradan bir yıl geçti ve bu süre zarfında bodrum katın betonunu ancak tamamlayabildik. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle bu güzide binamızın inşaatını sürdürüyoruz. Bu konuda inşallah tüm Bozüyük halkımızın yanımızda ve bize destek olmalarını istiyoruz. Bölgeye hitap edecek yatılı kız Kur’an kursumuz Türkiye’ye örnek olacak bir proje olacak. Gayemiz, geleceğe güzel nesiller yetiştirmek. Allah’ını, dinini, kitabını bilen, devlete ve millete hizmet eden, anne babasına ve büyüklerine saygılı bir gençlik istiyoruz. Bunun yolu da buradan geçiyor. Böyle güzel bir hizmette bizim de bir tuğlamız bulunsun diyen hayırsever vatandaşlarımızı inşaat çalışmalarımız için bağışta bulunmaya davet ediyorum. Osmanlı mimarisi tarzında bin 857 metrekare alana 5 katlı olarak 6 bin 283 metrekare kullanım alanı ile inşa edilecek bölge yatılı kız Kur’an kursumuz modern eğitim anlayışıyla halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kütüphanesi, 12 adet dersliği, 20 adet özel hafız çalışma odaları, 300 kişilik konferans salonu, 250 kişilik yemek salonu, gösterim salonu, misafir odaları, spor salonu ve her katta çok amaçlı sohbet salonları bulunacak" dedi.




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