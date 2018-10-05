Hayvan barınağı konuklarını ağırladı

Bozüyük Belediyesi Hayvan Barınağı'na 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ziyaretler devam ediyor.

Sokak hayvanlarının hayata tutunması ve yeni sahiplerini bulabilmesi için çalışmalara devam eden Bozüyük Belediyesi Hayvan Barınağı misafirlerini ağırlıyor. Barınağı büyük bir heyecan ve ilgi ile gezen öğrenciler, barınakta bulunan köpeklere yoğun ilgi gösterdi. Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Şensoy Çetiner eşliğinde barınağı gezen öğrenciler, barınak hakkında bilgi alırken hasta ve yaralı sokak hayvanlarının nasıl tedavi edildiğini de öğrendi.

Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimi Çetiner; “Hayvanlar bizim hayatımızın bir parçası olarak bazen en iyi dostumuz, arkadaşımız, bizi koruyan bir varlık ve bazen de dert arkadaşımız oluyor. Onlar kısacası hayatımızdan çıkaramayacağımız varlıklarımız. Biz 'Onlar bize emanet' sloganıyla sokak hayvanlarına kucak açıyoruz. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak köpeklerinin bakım ve tedavilerini hayvan barınağımızda sürdürüyoruz. Onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmiyoruz” dedi.

Gün boyu yaklaşık 200 kişinin ziyaret ettiği hayvan barınağında misafirlere Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.