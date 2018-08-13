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13 Ağustos 2018 13:16

Hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı

Bozüyük Belediyesi tarafından her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı.

Hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı

13 Ağustos 2018 13:16


Bozüyük Belediyesi tarafından Mezbaha Müdürlüğü bünyesinde kurulan hayvan pazarı, Kurban Bayramı öncesinde Bozüyük ve çevre köylerden gelen vatandaşlara hizmet ederken, hayvan pazarının kurulacağı alandaki hazırlıklar tamamlandı.


Temizlik ve bakım çalışmaların ardından kurulan padoklar ile alanlar düzenlendi. Belirlenen numaralı alanlarda yerlerini alacak olan kurban satıcılarının her ihtiyaçları en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Satış alanının yanı sıra kesim yapılacak alanda da bakım ve genel çalışmalar tamamlanırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvan pazarının hem alıcı hem de satıcılar tarafından yoğun olarak kullanılması bekleniyor.


Hayvan pazarında çalışmalar tamamlanırken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatı ile Mezbaha Müdürlüğü kesimhanesinde Kurban Bayramı boyunca kurbanlıkların kesimlerinin ücretsiz yapılacağı belirtildi. Kesim yaptırmak isteyen vatandaşların Mezbaha Müdürlüğünden alacakları sıra numarası ile kurbanlıkları başında uzun saatler beklemeden ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanacak.




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