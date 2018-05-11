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11 Mayıs 2018 15:06

Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik Hayvanları Koruma Kurulu Olağan Toplantısı, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu başkanlığında yapıldı.

Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

11 Mayıs 2018 15:06


Toplantı gündeminde Söğüt, Pazaryeri ve Osmaneli Belediyelerinin geçici bakımevi yapımı için çalışmaları hakkında bilgi alınarak, 2017/3 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Genelgesi ile yerel yönetimlere mali destek sağlanacağı kararı ve tahakkuk eden ödemelerle ilgili kurula bilgilendirme yapıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bilecik’teki belediyelere sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi maksadı ile 2017-2018 yılında 1101 hayvan için 58 bin 320 lira ödenek aktarıldığı belirtildi. Bilecik ili mücavir alan dışında kalan sahipsiz köpekler için mobil ekipler vasıtasıyla rehabilitasyon faaliyeti planlayan Bilecik İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verilerek en kısa zamanda sonuçlandırılması kararlaştırıldı.


Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, 2018 yılında da sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.




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