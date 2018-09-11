Hayvanseverlerden Başkan Bakıcı'ya teşekkür ziyareti

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından ilçede yapılması planlanan hayvan barınağı projesinin ayrıntıları belirlenmeye devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelere bir yenisi daha eklenirken, ilçenin her türlü ihtiyacına karşılık verecek olan hayvan barınağı projesinde hazırlık çalışmaları da hız kazandı. İlçe genelinde devam eden sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları nedeni ile Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret eden hayvansever İsmail Seyhan ve eşi, teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti. Başkan Bakıcı da “Bozüyük'te ihtiyaç duyulan ve sokak hayvanları için son derece önemli olan hayvan barınağı projemizde ayrıntılarımız şekillenmeye devam ediyor. Bu süreçte siz değerli hayvanseverlerimiz ile görüş alış verişinde bulunmak bizim için çok önemli. 'Onlar Bize Emanet' sloganı ile başlattığımız çalışmalar hayata geçireceğimiz barınak projesi ile taçlanmış olacak” dedi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren İsmail Seyhan ve eşi, bu projenin hayata geçmesi için yoğun bir şekilde çalışan Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.