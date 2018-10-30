Hazır almak yerine kendileri kuruyorlar

Bilecik'te pazar tezgâhlarındaki turşuluk salatalığa bu yıl ilginin çok fazla arttığını anlatan satıcılar, vatandaşların hazır almak yerine kendi kurdukları turşu ile kışa hazırlandığını belirtiyorlar.

Bilecik'te her hafta Pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'da, kış aylarının vazgeçilmezi turşu için minik salatalıklar yoğun ilgi görüyor. Her yıl turşuluk zamanı pazarda salatalık sattıklarını söyleyen İbrahim Küçük, bu yıl satışların adeta patladığını anlattı. Vatandaşların hazır yerine daha çok kendi turşularını kurmayı daha çok tercih ettiğini belirten Küçük, "Bizlerde alışveriş yapan vatandaşlar hazır turşuların bu yıl özellikle yenmez halde olduğunu söylüyorlar. Hal böyle olunca bizim de işlerimiz bu yıl adeta patladı. Vatandaşlar aslında en iyisini yapıyor. Kendilerinin evde kurduğu turşu ile hazır aldığı turşu arasında dünyalar kadar fark var. Bu yıl fiyatlar 5-6-7 TL arasında değişiyor. Turşuluklar Afyon'dan geliyor ve boy boy. En çok satılanı kornişon diye adlandırılan en küçük olanı yani 7 TL'den satılan. Vatandaşlar bu hafta ve haftaya aldı, aldı. Yoksa 2 haftaya turşuluk salatalıklar biter" dedi.