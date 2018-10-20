Hem ağladı hem de birinciliği kimseye bırakmadı

Bilecik'te düzenlenen Emekleme Yarışmasında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, Eslem Su bebek hem ağladı, hem de yarışmanın birinciliğini kimseye kaptırmadı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ''Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm'' projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 7 ile 12 aylık bebekler arasında düzenlenen Emekleme Yarışmasına 41 bebek katıldı. 07-08-09 ve 10-11-12 ay arasında 2 kategoride düzenlenen yarışmada çocuklar minderde yarışırken, aileler ise bitiş noktasında çocukların dereceye girmesi için ellerinden geleni yaptılar. Bazı çocuklar sesten korkarak emeklemeyerek ağlarken, bazı çocuklar ise; bir süre emekledikten sonra yarı yolda kendi aralarında oyuna başladılar. Bitiş noktasına büyük farkla gelen Eslem Su bebek yarış çizgisinden bitiş çizgisine kadar hem ağladı hem de birinciliği kimseye kaptırma.

"Çocuklar uca kadar gidiyor ama ailenin yanına gidemiyor"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 'Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm'' projesi kapsamında bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmaya katılım yüksel olduğunu belirtti. Can, "Geçen sene çok güzel bir ilgi vardı, alaka vardı. Bu sene bir artı olarak aileleri yarıştırmak gibi bir proje kurduk. İnşallah bir dönemde daha farklı veya daha da büyüterek bu yarışmayı devam ettireceğiz. Ben buradan katılım sağlayan tüm ailelere teşekkür ediyorum. Benim torunum da yarışmaya katılanlar arasında idi. Ben de aileler gibi heyecanı tatmak istedim. Hakikaten çok güzel bir heyecan. Çocuklar uca kadar gidiyor, ama ailenin yanına gidemiyor. O heyecanı da ben ayrı olarak tattım, dede olarak" dedi.

"Ailesi olarak gurur duyuyoruz ve bekliyorduk birinciliği"

Yarışmada 2'inci grubun birinci İkra Melis Şahin'in anne ve babası Gülşen-Osman çifti, "Kızımız birinci oldu ve bizi çok mutlu etti. Ailesi olarak gurur duyuyoruz. Bekliyorduk birinciliği. Normalde de kreşe gidiyor zaten İkra. Bütün öğretmenleri şimdi heyecanla bekliyorlar. Çok mutluyuz gerçekten. Böyle şeylerin yapılmasını temenni ediyoruz, devamının gelmesini diliyoruz. Tam geldik, durdu. Hadi kızım, hadi kızım derken en sonunda birinci oldu" dediler.

Öte yandan 2. grupta ilk 3'e giren bebeklere, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can tarafından gram, çeyrek ve yarım altın ödülü verirken, yarışma öncesi babalara patates soyma, annelere ise; elma soyma yarışması düzenlendi. Burada dereceye girenlere kahve fincan takımı hediye edildi.