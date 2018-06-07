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07 Haziran 2018 11:51

Her şeyin minyatürü yaptılar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, oturma grubundan beyaz eşyaya kadar birçok ev araç gerecinin minyatürünü yaptı.

Her şeyin minyatürü yaptılar

07 Haziran 2018 11:51


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından açılan Yıl Sonu Öğrenci Sergisi’nde pek çok ürün sergilendi. Fakülte binasında düzenlenen serginin açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezerken, yetkililerden bilgiler aldılar. En çok ilgi çeken yapı ise minyatür oturma grubu oldu.



"Öğrencilerimizin yoğun gayret ve çabalarıyla bu sergiyi açabildik"


Açılan sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Cenk Sezer, 2017-2018 akademik yıl sonu nedeniyle öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları sergilediklerini belirtti. Sezer, "Ürünlerimiz endüstri ürünleri sergisi ve işlevsel yanları olan estetik özellikler barındıran ve çevremizde gördüğümüz ürünler üzerinde sorunları çözebilecek nitelikte ürünler olduklarını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin yoğun gayret ve çabalarıyla bu sergiyi açabildik, beğenildiğini umuyorum" dedi.




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