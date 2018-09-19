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Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin değişik mahallerinde farklı zamanlarda hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin değişik mahallerinde farklı zamanlarda hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül ve Yeni Mahalle başta olmak üzere ilçenin değişik alanlarında farklı zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K. (18) ve suça sürüklenen çocuk K.U. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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