Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayla yakalanan hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulama sırasında 16 ABE 833 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Kamyonet sürücüsünün dur ihtarına uymaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda ekipler araç içerisinde bulunan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden G.T. 33)'nin 3 ayrı suç ve çeşitli hırsızlık olaylarından aramasının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliler A.Y.(26), Y.B.(40) ve S.Ç.(35)'nin ise suç kayıtlarının olduğu, ancak aramaları olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Arama kaydı bulunan ve çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen G.T. isimli şüpheli ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan G.T. tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevine gönderildi.