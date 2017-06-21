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21 Haziran 2017 16:58

"Hizmet Evinizde" ekibi ilçeyi karış karış geziyor

“Hizmet Evinizde” sloganıyla çalışmalarına başlayan Bozüyük Belediyesi Gezici Hizmet Ekibi ilçeyi karış karış gezerek Bozüyüklüleri evlerinde ziyaret ediyor.


21 Haziran 2017 16:58


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın vatandaşlarla birebir görüşerek, onların istek, talep ve şikâyetlerini öğrenerek, sorunları birinci elden tespit etmek ve bunları ivedilikle çözüme kavuşturmak, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirebilmek amacıyla görevlendirilen Belediye personeli çalışmalarına başladı. Bozüyüklülere daha etkin bir hizmet sunmak ve sorunları mümkün olabilen en kısa süreler içerisinde çözümleyebilmek amacıyla çalışmalarına başlayan gezici ekip ilçe genelinde tüm mahallelerde evleri tek tek ziyaret ederek, sorunları tespit ediyor. Tespit edilen sorunlar belediyenin ilgili birimlerine iletilerek kısa süreler içerisinde gideriliyor.


Kendilerini evlerinde ziyarete gelen görevli personele istek ve taleplerini samimiyetle ifade eden vatandaşlar ise bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.




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