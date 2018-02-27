“Hocalı Katliamı” unutulmadı

Dr. Aygün Attar, "1992’de dökülen o kanların kokusu o topraklarda durmaktadır. Dünyanın gözü önünde ‘Soykırım’ olmasına rağmen BM, Avrupa parlamentoları görmezden gelmektedir” dedi.

Türk Ocakları Bilecik Şubesi tarafından Hocalı Katliamı’nın 26’ıncı Yılı dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Geçmişten Günümüze Ermeni İşgalleri ve Hocalı Katliamı” konulu konferansa, Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Aygün Attar, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Müslüm Akdoğan, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Türk Ocakları Bilecik Şube Başkanı Taner Bilgin, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşması yapan Türk Ocakları Bilecik Şube Başkanı Taner Bilgin, Türk Ocağı’nın tek gayesinin Türk Milleti’ne hizmet etmek olduğunu belirtti. Bilgin, “26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen büyük vahşeti anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber tüm Türk halkının ve soydaşlarımızın içini yakan Hocalı Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçti. Tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı’da hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Rahmetli Ebulfez Elçibey’in güzel bir sözü var ‘Biz, Türkiye ile dost değiliz. Zira dostluk sonradan birbirlerini tanıyan insanlar arasında kurulur. Bizler kardeşiz’ cümlesinden hareketle bir millet iki devlet can Azerbaycan’ın kederi kederimizdir, sevinci sevincimizdir. İnsanların hayatlarında bazı dönem noktaları vardır benim içinde bugün konferansı verecek olan kıymetli hocam Prof. Dr. Aygün Attar ile tanışmam dönüm noktasıdır. Zira bu tanışma ve sonrasındaki yönlendirmeleri sayesinde naçizane bugünkü akademik kariyerime sahibim ve sizlerin karşısındayım. Yoğun programına rağmen bizi kırmayıp iştirak ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Ermeniler konusunda duayen diyebileceğimiz bir kişidir” şeklinde konuştu.

“1992’de dökülen o kanların kokusu o topraklarda durmaktadır”

Hocalı Katliamı ile ilgili slayt gösterisinin izlenmesinin ardından kürsüye gelen Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Aygün Attar, Osmanlının kurulmuş olduğu Bilecik’te olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, “Az önce 4 dakikaya sığdırılan fakat 4 asır olan kalbimize hançer gibi saplanan insanlığın iflas ettiği bir olay. Benim için bu bölge çok önemlidir. Burada olmak gurur vericidir, dünyanın efendisi olan devletin kurulduğu coğrafyada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu programı organize eden manevi oğlum, adam gibi adam, doçent olmasıyla ve Türk Ocağı’nın başında olmasıyla gurur duyduğum Taner Bilgin’e başarılar diliyorum. Türk Ocaklı belediye başkanımızın olmasından ayrıca mutlu oldum. 1992 yılında yaşanan olayların insanlığın iflas ettiği bir olay. Şubatın 26’sında Hocalı Soykırımı yaşandı. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Bebekler katledildi. O bebekleri katledilen annelerin acısı hala o dağlarda devam etmektedir. Normal insanın yapamayacağı bir cinayet ile karşı karşıyayız. 1915 olayları Hollanda Parlamentosu’nun aldığı kararın tamamen siyasi bir hadisesidir. Şunu iyi bilmek gerekir; adalet çifte standartla olmaz, hukuk etik kimliklere göre değişmez. 1992’de dökülen o kanların kokusu o topraklarda durmaktadır. Dünyanın gözü önünde ‘Soykırım’ olmasına rağmen BM, Avrupa parlamentoları görmezden gelmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Aygün Attar’a hediye takdim etmesinin ardından program sona erdi.