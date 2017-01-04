Hükümlülere ’Değerler Eğitimi’ verilecek

Bilecik İl Müftülüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında suç oranının azaltılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolü ile hükümlülere dini konularda destek sağlanacak, “Değerler Eğitimi“ verilecek.

İl Müftüsü Necati Akkuş ve Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir tarafından müftülük makamında hükümlülere dini destek sağlanması amacıyla bir protokol imzalandı. İl Müftüsü Necati Akkuş, yaptığı açıklamada, “Müftülük olarak alanımızla ilgili konularda kurum ve kuruluşlarımıza işbirliği içersin de desteklerimiz sürecek. Denetimli Serbestlik Kurumu, suçluyu toplum içerisinde tutarak ve ona bazı sorumluluklar yükleyerek topluma yeniden üretken bir kişi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kamuya yararlı işte çalıştırılma cezası almış hükümlüleri kamu yararına çalıştırmak üzere İl Müftülüğümüzün hizmetine verebilecek, biz de onlara “Değerler Eğitimi“ vereceğiz.” İnşallah hayırlı olur”dedi.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ise,”Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç islemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilmesi hükümlülerin takip edilmesi, mağdur olanların uğradıkları zararların giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır. Bizlere her zaman desteklerini esirgemeyip yanımızda olan İl Müftülüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.