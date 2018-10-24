Huzurevi sakinleri sağlıklı yaşam için spor yaptı

Bilecik'te huzurevi sakinleri "Genciyle Yaşlısıyla Bilecik Hareketleniyor" adlı etkinlik kapsamında spor yaptı.

Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Huzur Evi'nde gerçekleştirilen programda, açma-germe hareketlerinin yanı sıra çeşitli sportif faaliyetler yapıldı. Huzurevi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte; Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görevlisi Eğitmen İlker Çınar, Bilecik Belediyesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezilerinden Spor Eğitmenleri Büşra Gülmez ve Gülşah Pekince, huzurevi sakinleri ile spor yaptı ve bilgilendirmelerde bulundular.

Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yaptığı açıklamada; Bilecik Belediyesi'nin birçok alanda güzel çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak 4 yıldır bu hizmeti bizler huzurevi sakinleri ile buluşturuyorduk zaten. Bilecik'te, projeyi artık sürekli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani artık her yıl Mayıs ayındaki Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında değil de sürekli olarak haftada bir gün bu etkinliği düzenliyoruz. Her hafta çarşamba günleri saat 10:00 ile 11:00 arasında yapıyoruz. Bununla birlikte huzurevi sakinlerimizin bu faaliyetleri bütün haftaya yaymalarını amaçlıyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz. Huzurevi sakinlerimiz etkinliğimize büyük ilgi gösteriyor ve son derece memnun oluyorlar" ifadesini kullandı.

Huzurevi çalışanları ve sakinlerinin hep birlikte spor yaptığı etkinlikte uzman eğitmenler sağlıklı ve sporla yaşam konularında bilgilendirmelerde bulundular. Huzurevi sakinleri ve yetkilileri de gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.