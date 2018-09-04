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04 Eylül 2018 15:31

İçköyspor hazırlık maçını rahat kazandı

Bilecik 1.

İçköyspor hazırlık maçını rahat kazandı

04 Eylül 2018 15:31

Amatör Lig takımlarından Bozüyük İçköyspor, Söğüt temsilcisi Kürespor ile yaptığı hazırlık mücadelesini rahat kazandı.


Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası’ndan oynanan hazırlık maçında Bozüyük İçköyspor Kürespor’u hazırlık maçında 5-1 yendi. Bozüyük İçköyspor’un gollerini Kamuran Bedevi (2), Hasan Sarı, Mirkan Badevi ve Ahmet Ölçer’den attı. Maç sonunda kendileri ile hazırlık maçı yapan Kürespor yönetimi ve futbolcularını tebrik eden Bozüyük İçköyspor Başkanı İbrahim Ölçer, "2018-2019 futbol sezonu başlamasına sayılı günler kala bir hazırlık maçı yaptık. Maçı 5-1 kazandık. Önemli olan maçı kazanmak değil buradaki dostluğu kardeşliği pekiştirmek. Bugün iki takım sahada bunu fazlasıyla yaptı. Takımımın da güzel oyunu için tebrik ederim" dedi.




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