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İdman Yurdu Spor, Maliye Okulları'nı 3-0 mağlup etti

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Ligi maçında Maliye Okulları ile karşılaşarak 3-0 mağlup etti.


Bozüyük Kapalı Spor salonunda oynanan karşılaşmada sergiledikleri muhteşem performans ile Maliye Okulları'nı 3-0 mağlup eden filenin sultanları ligde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada, Bozüyüklü voleybol sevenler takımlarına verdikleri desteğe maçın başından sonuna kadar kesintisiz olarak devam etti.


Maçı tribünlerden izleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya İlçe Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, TSO Başkanı Buğra Levent ve Kulüp Başkanı Veli Çelik eşlik etti. Maçın sonunda Başkan Bakıcı Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı'nı takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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