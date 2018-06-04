İftar sofrası bu defa da Yediler Mahallesi’nde kuruldu

Yediler Mahallesi iftar programı Zafer İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirildi. Besmele İlahi gurubu tarafından seslendirilen birbirinden güzel ilahiler ile başlayan program dini sohbet ile devam etti. İftar öncesinde eşi ile birlikte bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla görüşen Başkan Bakıcı misafirlerine ‘hoş geldiniz’ diyerek “afiyet olsun, Rabbim oruçlarınızı kabul etsin” dedi. Program da Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından ezanın okunması ile birlikte oruçlar açılarak dualar edildi.

Yemeğin ardından mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Sonsuz şükürler olsun ki Rabbim bu sene de bu sofralarda sizlerle buluşmayı nasip etti” diyerek başladığı konuşmasında “Bu sofraların güzellikleri sizlerin teşrifleriyle gerçekleşiyor. Sizlerle beraber çıkmış olduğumuz hizmet yolunda 4 yılımı doldurmuş bulunuyorum. Geriye baktığımızda bizlere hem Bozüyük’ün mahallerinde hem ilçe genelinde ortaklaşa kullandığımız birçok projeyi yapmak nasip oldu. İlk seyir terasını bu mahallemizde gerçekleştirdik ve ikincisini farklı mahallemizde planlıyoruz. Sentetik sahalarımız ile tüm yollarımızın parke taşlarının değişmesiyle, yollarımızın asfaltlanmasıyla, klimalı duraklarımız ile birlikte ekibimiz her alanda sizlere hizmet için gayret sarf ediyor. Gecesiyle gündüzüyle tüm mahallelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün sayın Bakanımız Veysel Eroğlu ilimize teşrif ettiler. Sayın Bakanımızdan Erikli’deki Atatürk Köşkü olarak adlandırdığımız köşkümüzün milli park olarak ilan edilmesini talep ettim. Kendileri vatandaşlarımızın rahatça gezinebileceği ve ulaşabileceği, pikniklerini rahatça yapabilmeleri için o mekanın dört dörtlük yapılması ile ilgili bugün talimat verdi. Başta bu mahallemize ve tüm hemşerilerimize selamlarını iletti. Ve sizlere şu soruyu sormamı istedi: ‘Bozüyük’ün milletvekili kim? diye sor. Kendi milletvekillerini sayacaklardır. Ama o hemşerilerim şunu bilsinler ki, ben kendim Bozüyük’ün milletvekiliyim. Size hizmet etmek için buradayım’ diyerek bizlere her konuda destek oluyor ve birçok projeyi de hayata geçiriyor” dedi.

Başkan Bakıcı’nın ardından konuşan AK Parti milletvekili adayı Selim Yağcı da katılımcılara teşekkür etti.