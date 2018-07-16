İHA, Bilecik’te 15 Temmuz sergisi açtı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen sergide İHA muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ)/(PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar sergilendi. Kurulan sergiyi Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Ceza Reisi Kamil Kaya, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş gezdi.

"Bir bütün olarak hep birlikte mücadelemizi verdik"

Sergiyi gezen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, "Bu gece bir bütün olarak hep birlikte millet olarak mücadelemizi verdik. Bu gece şüphesiz en büyük desteği verenlerden biri de basın kuruluşlarımızdı, medya kuruluşlarımızdı. Ben buradan o gece Türk milletine hizmet eden tüm basın mensuplarına, darbeye karşı duran onurlu bir şekilde direnen tüm basın mensuplarına özellikle teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir noktadayız, hep uyanık olmamız lazım"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, çok önemli bir noktada olduklarını ve sürekli uyanık olmak gerektiğini belirterek, "Öncelikle tebrik ediyorum böyle anlamlı bir günde böyle bir resim sergisi İhlas Haber Ajansı tarafından organize edilmesi, halkımıza sunulmasından dolayı tebrik ediyorum. Serginin içinde bizim belediyemizin de resimleri var. Tabi çok önemli bir noktadayız, hep uyanık olmamız lazım. Sadece bugün bir gün olarak değil de her gün olarak değerlendirmemiz lazım. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın. Bu insanlara böyle bir gün yaşatmasın gece yaşatmasın. Ben şehit olan tüm şehitlerimize ruhlarına Fatiha okunmasını talep ediyorum tüm Müslümanlardan. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tekrar ediyorum bir daha böyle geceleri yaşamayalım" dedi.

"15 Temmuz destanını hep birlikte oluşturduk"

Son olarak konuşma yapan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, "Ben milletimizin basınıyla en üst noktaya kadar en konumdaki bir ve beraber olduğumuzda neleri başarabileceğimizi ülkemize birlikte gösterdik. 15 Temmuz destanını sen ben o değil biz yazdık, hep birlikte oluşturduk. Ben o gecede özellikle basın kuruluşlarımızı takip ettiğimiz öncüde hepsi bir kahramanlık gösterdiler. Bayrak vatan millet sevgisi adına her birisi bağımsızlık adına gerekli yayınları yaptılar. Tabi bu akşamın fotoğraflarını aslında ne kadar çekebildiysek aslında gönüllerdeki fotoğraflar çok daha farklı ama karanlık bir gecenin esas önemli olan aydınlık bir sabahı oldu ve yeni Türkiye’nin yolunu açtı. Tabi her zaman deriz gerçekten sıkıntıların en yoğun olduğu zaman karanlığın kesik olduğu zaman aydınlığın en yakın zamandır diye. O gece ne kadar karanlıksa onun sabahı 16 Temmuz’da o kadar aydınlık oldu. Cenabı hak ülkemize milletimize hep aydınlık yarınları nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen vatandaşlar ise, sergiyi çok güzel bulduklarını söyleyerek, İHA’ya teşekkür ettiler.