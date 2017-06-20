İHH’dan "Ümmet İftarı"

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde düzenlenen iftar yemeğine Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, Bilecik Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil ve az sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İnsanı Yardım Vakfı (İHH)’nın geleneksel olarak düzenlemiş olduğu “Ümmet İftarı” programında bir araya geldiklerini belirterek, ”Rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanın sonlarına yaklaştığımız bugünlerde birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofrada hemşehrilerimizle birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadık. Allah tüm islam coğrafyasında bulunan ve savaş altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize sabrı cemil, güç, kuvvet versin; korusun. Bizlere de bu noktada yaptığımız ve yapacağımız yardımları ulaştırmayı, yaralarını sarmayı nasip etsin. Gönül coğrafyamıza mazlumların gür sesi olarak bu zorlukları Allah’ın izniyle en kısa süre zarfında üstesinden gelmeyi nasip etsin. İHH Bilecik Şubesi Başkanımız Şemsettin Yıldırım’a da bu vesile ile bizleri bir araya getirerek düzenlemiş oldukları iftar programından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan, yaklaşık 500 kişilik hazırlanan “Ümmet İftarı”na katılımın çok az olduğu gözlerden kaçmadı.