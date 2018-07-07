İki arkadaşın tartışması kanlı bitti

İddialara göre, Bilecik’te daha önceden arkadaş olan ve bir süredir konuşmayan Mert Dündar ile Emin Ç. Bilecik-Selöz köyü tolu üzerinde boş bir araziye gitti. Burada tartışan ikiliden Mert Dündar’ın Emin Ç.’yi bıçakladığı iddia edildi. Daha sonra Emin Ç. aracında bulunan tüfeğiyle Mert Dündar’a ateş ederek öldürdü. Yaşanan bu olayın ardından Emin Ç. karakola giderek teslim olurken, olay yerinde polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.

Öte yandan ikilinin önceden iyi arkadaş oldukları daha sonrasında ise bir süredir konuşmadıkları öğrenildi.