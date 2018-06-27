İkinci kattan düşen genç yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Baba Sokak üzerinde meydana geldi. İki katlı binanın ikinci katında oturan Melih P. isimli 23 yaşındaki genç, etrafa bakmak için cama çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen genç, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.