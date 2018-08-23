İkiz kardeşler aynı karakolda askerlik yapıyor

Konya’dan 98/2 tertip olarak Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda acemi birliğinde askerliğe beraber başlayan 21 yaşındaki ikizler Sedat ve Ramazan Çelik, usta birliğine dağıtımda Osmaneli Jandarma Komutanlığı’na gönderildi. İkizler, askerliklerini usta birliğinde beraber tamamlayarak teskere alacak.

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilçe protokolü, İznik Jandarma Komutanlığı’ndaki bayramlaşmada ikiz asker sürpriziyle karşılaştı. Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel’e ve birliğine bayram ziyareti gerçekleştiren protokol üyeleri, karşılarına Konyalı 98/2 tertip ikiz olan Sedat ve Ramazan Çelik kardeşler çıkınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. İkiz kardeşlerin aynı birlikte omuz omuza vatani görevlerini yerine getirdiklerini gören Kaymakam Çakıcı ve protokol üyeleri, Sedat ve Ramazan Çelik kardeşleri tebrik ederek bir süre sohbet ettiler ve vatani görevlerinde başarılar dilediler.