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16 Ağustos 2018 11:33

İl Başkanı Karabıyık, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara temasları kapsamında birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Başkanı Karabıyık, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

16 Ağustos 2018 11:33


AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Karabıyık, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi paşamıza ziyarette bulundum. Senelerin tecrübesinden faydalanmak üzere uzunca sohbet ettik. Tanrıverdi Beyefendi de sağolsun engin bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşmaktan hiç çekinmedi. Yoğun programı olmasına rağmen bize vakit ayırdığı için paşamıza teşekkür ediyorum” dedi.




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