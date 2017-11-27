İl Genel Meclis üyesi MHP’den istifa etti

MHP Osmaneli İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur yaptığı basın açıklamasında, MHP’den istifa ettiğini belirterek, “Görmüş olduğumuz lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etmişimdir. Görevime bağımsız il genel meclis üyesi olarak devam edeceğim. Daha sonraki günlerde zaman gösterecek. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde bizlere destek olan, bizlere oy veren herkese ve özellikle MHP’li arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık üç buçuk yıldır MHP çatısı altında Osmaneli’ye hizmet etmek için yarıştım. Fakat gelinen süreç beni böyle bir karar almaya itmiştir. Benim bu kararım tamamen beni bağlamakta ve şahsidir. MHP’de kalarak siyaset etmeye devam edenlere de, MHP’den istifa edenlere de sonsuz saygı duymaktayım" dedi.