İl Genel Meclisi 2017 ilk birleşimi geç başladı

Bilecik İl Genel Meclisi’nin 2017 yılı ilk toplantısında bir gündem maddesi görüşülürken, toplantı yarım saat geç başladı.

Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Ocak ayı ilk birleşimine AK Parti grubu yarım saat geç gelirken, toplantıda bir gündem maddesi görüşüldü. 2017 yılının ilk birleşiminde Denetim Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi. İlk olarak Denetim Komisyonu’nun 3 kişi mi 5 kişi mi olacağı görüşülürken Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bozüyük meclis üyesi İsmail Zeki Uyanık komisyonun 5 kişi olmasını önerdi. Bu öneri kabul edilirken, AK Parti’den Oğuz Sertler, Hasan Hüseyin Çelik ve Ertuğrul Torun, MHP’den Osman Varolu ve Mehmet Yılmaz aday olarak önerildi. Kapalı oy sistemi ile oy kullanılmasının ardından AK Parti’den Ertuğrul Torun 20, Hasan Hüseyin Çelik 20, Oğuz Sertler 19, MHP’den Osman Varolu 18, Mehmet Yılmaz 18 oyla Denetim Komisyonu’na seçildi. Komisyon üyelerinin seçilmesinin ardından Meclis Başkanı Oğuz Sertler meclisi kapatarak, bir sonraki birleşimin yarın saat 10.30’da olacağını belirtti.