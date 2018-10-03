İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldığı toplantıda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Daire Başkanı İlbay Vurdular katılımcılara bilgi verdi. Vurdular, “ Üniversitemizde şuanda devam eden 3 tane yatırımımız var. Bunlardan bir tanesi 7.5 milyon bedeli Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi futbol sahası tribün yapımı işi. Bu kapsamda 2 bin 411 kişilik bir portatif tribün ve mebran kaplı çelik kaplamalı çatı imalatı. Aynı zamanda giyinme ve soyunma odalarının bulunduğu bir çelik bina ve futbol sahası aydınlatma işidir. Bu çalışmalar şu anda yüzde 90 seviyesindedir. Soyunma ve giyinme odalarının bulunduğu çelik binamız ise yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olup şu anda çelik çatısı duvarları mekanik ve elektrik tesisatı işlemleri devam etmektedir” dedi.

“Yenişehir- Bilecik yolumuz önemli projelerimizden bir tanesi ”

Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ise, Yenişehir-Bilecik yolunun önemli projelerden birisi olduğunu ifade ederek, “48 bin 388 kilometre olan bölge sınırlarımız içerisinde Bursa ve Bilecik illerimizin tamamı Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerimizin büyük bir kısmı olmak üzere 6 ilimiz sorumluluk alanımızda bulunmakta. Bölge müdürlüğümüz sorumluluk alanında 79 kilometre oto yolumuz, 2 bin 177 kilometre devlet yolumuz 2 bin 465 kilometre şehir yolu olmak üzere toplam yol ağımız 4 bin 721 kilometredir. Bilecik ilimizde ise yol ağımız toplamda 457 kilometre olup, bunun 170 kilometresi BSK 287 kilometresi sathi kaplama ve 153 kilometresi bölünmüş yol standardındadır. İlimizde şu anda yürüyen 7 adet projemiz bulunmaktadır. Bunların proje bedelleri 221,8 milyon TL olup bugüne kadar 67,2 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projelerimizin sene başı ödeneği 10 milyon iken, ek ödenek 31,9 ek ödemesi sağlanarak bu 41,9 milyon TL'ye çıkarılmış ve tamamı da şu anda harcanmıştır. İlimizdeki bazı önemli projelere kısaca değinecek olursak, birinci projemiz Yenişehir Bilecik yolumuzdur. Bu projemiz 7,4 kilometre Yenişehir'in güney çevre yolunu da dahil edersek toplamda 48,6 kilometre olup bugüne kadar 21 kilometresi tamamlanmış trafiğe açılmıştır” dedi.

“İlimizde 57 adet projemiz var”

DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül ise, ilde devam eden 57 adet projelerinin olduğunu ifade etti. Gül, “Bilecik'te toplam devam eden 57 projemiz bulunmakta olup, bunlardan yapım aşamasında bulunan 31 tane projemiz bulunmakta. Bu yıl itibariyle yıl ödeneği 62 milyon 570 bin olup dönem sonu harcamamız 53 milyon liradır” dedi.

İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürü Murat Karaçam ise, “4 ayrı ilde hizmet veriyoruz. Bilecik'te yürüttüğümüz 6 adet projemiz var. Bir adet içme suyu kanalizasyon, bir adet kanalizasyon alt yapı üst yapı ve iki adet de projeyle hizmetlerimize devam etmekteyiz. 2018 yılı toplam tutarı yaklaşık 13 milyon TL. Gelen harcama yetkimiz 19, dönem sonu harcamamız 11 milyon TL. Fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 51 oranında” şeklinde konuştu.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Bilecik'te 7 adet proje uygulaması olduğuna değinerek, “Bilecik ilinde 7 adet proje uygulaması yapmaktayız. Bunların 3 tanesini tamamladık. 4 adedi devam etmekte. Bu iş için toplam 9 milyon 900 bin lira proje tutarımız var. Önceki yıl 1 milyon 46 bin ödedik. Yıl ödeneğimiz 8 milyon 700 bin. Dönem sonuna kadar da 5 milyon 700 bin TL harcama yaptık” ifadelerine yer verdi.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise, “İlimizin orman varlığı yüz ölçümüne göre yüzde 54. Türkiye ortalamalarının üzerinde. İlimizde projeli olarak yürüyen 5 tane projemiz var. İlimizin orman kadastro çalışmaları yüzde yüz tamamlanmış durumda. Ancak şu ana kadar tüm kadastronun yüzde 63'ü tesir edilmiş durumda. İçinde bulunduğumuz il içinde 141 birimde 2B çalışması yapılıyor. İlimizde yapılan bina inşaat ve bakım tadilat çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürü Mustafa Bulut katılımcılara hazırladığı slayt gösterisi ile bilgi vermesinin ardından İl Koordinasyon Toplantısı sona erdi.