Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bilecik
  •  » İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, İl Öğrenci Meclisi Başkanı Ve Üyeleriyle Bir Araya Geldi
09 Ocak 2017 11:53

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, İl Öğrenci Meclisi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, İl Öğrenci Meclisi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi

09 Ocak 2017 11:53

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda İl Öğrenci Meclisi Başkanı Emre Can Demir ve İl Öğrenci Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları da katıldı. Toplantıda okullarda görülen öğrenci problemleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, bunlara yönelik alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri dile getirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik’te düzenlenen Kazanım değerlendirme sınavlarından söz etti ve sınavlarla ilgili öğrencilerin görüş ve önerilerini aldı. Durmuş, sınavlarda çıkan soruların ders ve çalışma kitaplarında işlenen kazanımlardan geldiğini belirtti. Durmuş, okullarda serbest zaman etkinlikleri için alanlar oluşturulacağını söyledi ve bu alanlarda nelerin bulunmasını istediklerini öğrencilere sorarak görüşlerini aldı. İl Öğrenci Meclisi Başkan ve üyeleriyle yapılan toplantının çok yararlı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, öğrencilere verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti ve kendilerine başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç