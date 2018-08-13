İl Müdürü Yoldaş’tan Kurban Bayramı açıklaması

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş yapmış olduğu değerlendirmede alınan tedbirleri anlattı. Herhangi bir sıkıntı yaşandığı takdirde vatandaşların kendileri ile irtibata geçmesini isteyen Yoldaş, “Bilindiği üzere, ülkemizde sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenerek Türkvet’te kayıt altına alınmakta, mevcut kayıt sistemi vasıtasıyla hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir. Kurbanlık hayvan sayımız il genelinde yeterli olup vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Sahada veteriner arkadaşlarımızı görevlendirdik. Hayvanların sağlık durumu önemli, mutlaka kulak küpeleri olması gerekir, pasaportları olması, herhangi bir hastalıktan şüphelenme halinde ise vatandaşımızın bize ulaşmaları gerekir. Hem bu ibadeti dini açıdan da önemseyerek sağlıklı hayvan kesilmesi, büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurmuş, küçükbaş hayvanların 1 yaşını mutlaka doldurmuş, belli uzuvlarının tam olması gerekir" dedi.

"Kurban Bayramı süresince de nöbetçi veteriner hekimlerimiz görevlendirilmiştir"

Veteriner hekimlerin her an sahada olacağını hatırlatan Yoldaş, "Veteriner hekim arkadaşlarımız sürekli sahada olacaktır. Herhangi bir sıkıntı olduğunda da müdahale ediyoruz. İlimizde geçici kurban kesim yerleri ile geçici kurban satış yerleri kurulmuştur. Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında İl Müdürlüğümüz veteriner hekimlerince denetimler yapılmaktadır. Kurban Bayramı süresince de nöbetçi veteriner hekimlerimiz görevlendirilmiştir. İl Müdürlüğümüz olarak, önleyici çalışmalardaki temel amaçlarının, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklı hayvanlardan elde edilen etlerin tüketimini sağlamak olduğu amacıyla, sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla gebe veya damızlık değeri olan dişi hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesilmesine müsaade edilmeyecektir. Tüm İslam Aleminin, milletimizin, Bilecik halkının, özellikle çiftçilerimizin ve kurum çalışanlarının yaklaşan Kurban Bayramını kutluyorum. İnşallah birlik, beraberlik, kardeşlik, barış ve huzur içerisinde sevdiklerimizle bir bayramı yaşamış oluruz" diye konuştu.