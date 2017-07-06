Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik İl Müftülüğü 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni savuşturmanın sene-i devriyesi münasebetiyle "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Salâlara" şiarıyla çeşitli anma programlarının hazırlandığını belirtti. Akkuş, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge çerçevesinde İl Müftülüğü tarafından yapılacak programlar, Başkanlığımız öncülüğünde milletimizin katılımıyla "Şehitlerimiz İçin 100 Bin Hatim Okuyoruz" kampanyası başlatılmıştır. 14 Temmuz 2017 Cuma günü Cuma namazı öncesi tüm camilerimizde, bu toprakları vatan kıldığımız günden beri değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen düzenlenen "Kur’an-ı Kerim Ziyafeti Programı" sonrasında İlimizde okunan 5 bin hatm-i şerifin duası yapılacaktır.14 Temmuz 2017 Cuma günü için Diyanet İşleri Başkanlığınca özel olarak hazırlanan "hutbe" tüm camilerde ve mescitlerde okutulacaktır.15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur’an Kurslarımızda öğrenci ve velilerin katılımıyla; Salâ Dinletisi, Kur’an-ı Kerim (Yasin) Tilaveti, DİB 15 Temmuz Belgeseli, Tesbihât, Kaside/Ezgi/İlahi, Şiir Dinletisi, Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) ve duaların okunacağı "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" gerçekleştirilecektir.15 Temmuz 2017 gecesi cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacaktır.15 Temmuz 2017 Cumartesi gününü 16 Temmuz 2017 Pazar gününe bağlayan gece saat 00.13’te başta ilimiz olmak üzere ilçe, belde ve köylerimizin camilerimizde eşzamanlı olarak salâlar okunacaktır. Mahya asma imkanı bulunan camiler: "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun!", "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun!", "Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun!" ünlemlerini mahyalarda kullanabileceklerdir.14- 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecektir. 14-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında "15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz" başlığıyla paneller düzenlenecektir” dedi.