Kurs öğrencileriyle birlikte orucunu açan Müftü Akkuş, geleceğin hafızlarına seslenerek sizler bu ümmetin manevi sigortalarısınız diyerek kıymetlerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Geleceğin hafızlarına seslenen Müftü Necati Akkuş, konuşmasında, “Sizler 21.’inci asrın en mümtaz en seçkin ve en şanslı delikanlılarısınız. Allah’u Teâla sizi seçti ve dalların bile çekemeyeceği bir yükün altına girdiniz ve böylece çok büyük bir şeref kazandınız. Bu millet sizi nasıl ki Mushaflarını güzel kılıfların içerisinde yukarıda baş tacı ediyorsa aynen o şekilde sizi de baş tacı edecek. Cenabı Hak nasıl Kur’an-ı muhafaza edeceğine söz verdiyse sizleri de canlı Kur’an olarak muhafaza edecektir. Allah mübarek eylesin, korusun ve kollasın. İnşallah geleceğinizi parlak eylesin. Bu münasebetle kıymetinizi bilin. Kendinizi sıradan çocuklar ve gençler olarak görmeyin. Siz bu toplumun bu ümmetin manevi sigortalarısınız. Sizler okumuş olduğunuz Kur’an ile hıfzetmiş olduğunuz kelamı kadim ile bu beldelerin İslam beldelerinin ve bu memleketimizin manevi sigortalarısınız. Değerinizi bilin. Kur’an-ı Kerim okumaya besmele ile başlıyorsunuz. Besmelesiz hiç bir işe başlamayın, her işiniz mutlaka Bismillah ile olsun. Ama Bismillah çekemeyeceğiniz hiçbir işe de başlamayın. Bismillah çekemeyeceğiniz hiçbir işi yapmayın. Yani harama, günaha besmele çekilemeyeceği gibi bu işleri de asla yapmayın. Öyleyse bismillah’ sız hiçbir iş yapmayacaksınız, bismillah çekemeyeceğiniz hiçbir işi de yine yapmayacaksınız. Geleceğin din adamları ve müftüleri sizlerden çıkacak. Allah mübarek eylesin. Sizlere hayırlı ömür ve hayırlı akıbet versin. Rabbim bizleri sizin hürmetinize bağışlasın. Allah’a emanet olun” dedi.

Oruçların açılmasıyla birlikte hep birlikte geleceğin hafızlarıyla akşam namazı kılındı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Müftü Necati Akkuş, daha sonra Kur’an kursundan ayrıldı.

İftar programına İl Müftüsü Necati Akkuş, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı, İlçe Müftülüğü personeli, kurs hocaları ve Kur’an kursu öğrencileri katıldı.