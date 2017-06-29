İl Spor Merkezleri açılış töreni gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Stadyumunda yapılan törenin açılış konuşması yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Bu Yaz Spora Başlamalısın” sloganıyla İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezleri çocukların ve gençlerin yaz tatili dönemlerinde boş zamanlarını verimli değerlendirmek, spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak, toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak ve sağlıklı, zinde nesiller yetiştirmek amacıyla açıldığını belirtti. Yıldız, ”İl spor Merkezlerimiz ve Engelli İl Spor Merkezlerimizi Bilecik Merkez ve ilçelerinde 20 branşta yapılacaktır. 2 aylık bu sürede eğitimlerimize toplam 37 antrenörümüz görev yapacaktır. Spor ve sportif çalışmalar bireyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki yönde geliştirirken kişilerin sağlığına katkıda bulunacak şekilde kullanma olanağı sağlar. Spor kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, iş birliği, paylaşma, centilmenlik ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek topluma uyum, kendine güven cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirir. Ayrıca burada alınacak temel spor eğitimini devam ettirerek ilerde çok başarılı sporcular olup, cennet vatanımızı ve aziz milletimizi uluslar arası arena da temsil ederek İstiklal marşımızı tüm dünyada söyleyerek ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak çok başarılı sporcular olabilir” dedi.

“Tüm Bilecikli çocuk ve gençlerimizi spora davet ediyorum”

İl Müdürü Yıldız, konuşmasının bu bölümünde velilere seslenerek, ”Minik yavrularınızı çocuklarınızı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze İl Spor Merkezlerimize ve Engelli İl Spor Merkezlerimize emanet ettiniz. Bizler de bu emanetlerinizi aldık, inşallah değerli antrenörlerimizle çocuklarımıza sporu sevdirerek, sorumluluk sahibi kendine güven duyan, bedenen ve ruhen sağlam geleceğin örnek gençleri olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı ortaya koyacağız. Tüm Bilecikli çocuklarımızı ve gençlerimizi “ Bu Yaz Spora Başlamalısın” sloganıyla spora davet ediyorum” dedi.

Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ise, "Çocuklarımızın yaz tatili boyunca spor yapmaları, spora alışkanlık sağlamaları, yaz tatillerini güzel geçirmeleri için yapılan organizasyon inşallah hayırlı uğurlu olur. Sağlıklı ve başarılı bir 2 ay geçirirsiniz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, İl Spor Merkezi kapsamında yaz okullarında faaliyet gösteren öğrencilerin sporsal faaliyetlerine ortak oldular. Son olarak program yaz spor okulu öğrencilerinin gösterileriyle sona erdi.

Törene; Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.