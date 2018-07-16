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16 Temmuz 2018 17:20

İlçe Başkanı Üstün istifa etti

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Üstün, görevinden istifa etti.

İlçe Başkanı Üstün istifa etti

16 Temmuz 2018 17:20


2013 yılından bu yana AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Üstün, görevinden istifa ederek dilekçesini AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’a sundu. İstifa sonrasında bir açıklama yapan Üstün, "İlçe başkanlığı görevimden kendi işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ettim. Görev sürem boyunca bize destek veren, teveccüh gösteren teşkilatımızın tüm bireylerine teşekkür ediyorum. Ben siyaseti zirvede bırakmak gerektiğine tüm kalbimle inananlardanım. Bu bağlamda 2013’ten bu yana geçirdiğimiz tüm seçimlerde partimize Bilecik ve Türkiye ortalamasının üstünde oy verdikleri için tüm Pazaryerili hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Benden sonra görev alacak arkadaşım inanıyorum ki bayrağı daha yukarıya taşımak için gayret gösterecektir, kendisine ve yönetime başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.




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