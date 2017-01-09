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09 Ocak 2017 17:43

İlçe halk pazarı kardan temizlenerek hazır hale getirildi

İlçe halk pazarı kardan temizlenerek hazır hale getirildi

09 Ocak 2017 17:43

Bozüyük’te geçtiğimiz cuma günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karları kürüme ve tahliye çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yarın kurulacak halk pazarında da kar temizleme çalışmaları yapılıyor.
Bozüyük’te her hafta salı ve cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları ile pazar alanı salı günü kurulacak halk pazarı için hazır hale getirildi. Çolak İbrahim Bey Caddesi ve Abdullah Sokak’ta kurulacak olan halk pazarında vatandaşların ve pazar esnafının hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için yapılan çalışmalarda yol ve kaldırımlarda biriken karlar kürünerek temizlendi.



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