İlçe Jandarma Komutanı Uzun görevine başladı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Eyüp Uzun görevine başladı.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Yunus Demirpehliva'nın yurt dışı görevine gitmesinin ardından Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na Teğmen Eyüp Uzun atandı. Osmaneli ilçesinin huzur ve güveni için çalışacağını söyleyen Teğmen Uzun açıklamalarında, "İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ile birlikte güzel hizmetler yapacağız. Osmaneli ilçemize bağlı 27 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın canını, malını ve namusunu güvende hissedeceği ortamı sağlayarak, 24 saat esasına göre gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

1993 yılında Trabzon merkez doğumlu olan Teğmen Uzun ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini Trabzon'da tamamladı. Ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın açtığı subaylık sınavını kazanan Eyüp Uzun, İzmir Eski Foça ve Ankara'da aldığı 2 yıllık eğitimin ardından teğmen rütbesiyle mezun oldu. Evli olan Uzun'un ilk görev yeri ise Osmaneli oldu.