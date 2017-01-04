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04 Ocak 2017 13:45

İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Pazaryeri’nde yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Pazaryeri’nde yapıldı

04 Ocak 2017 13:45

Bilecik’te İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Pazaryeri ilçesinde yapıldı.
Pazaryeri Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Tahsin Yazır ve Bektaş Uçkun, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Erdoğan Kaba, Metin Sarıfakıoğulları ve Cuma İvrendi, Maarif Müfettişi Ramazan Gözen, Hukuk Hizmetleri Yetkilisi Ebru Aşıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. Toplantının açılışında Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da bulundu.
Toplantıya, ev sahibi Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akpınar’ın sunumuyla başlandı. Sunumda Pazaryeri ilçesinin bir tanıtımı yapılırken, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile ilgili görüşme, planlama ve bilgilendirmeler yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantılarına her ay başka bir ilçede devam edileceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, toplantı bitiminde ev sahibi Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akpınar’a, tüm katılımcılara teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.



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