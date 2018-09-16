İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci'nin 'İlköğretim Haftası' mesajı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, 'İlköğretim Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci mesajında, 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu. Ekinci mesajında, "Ülkemiz, okuyabilmek uğruna 20 kilometreyi çıplak ayakla yürüyen öğrencilerden, 60 kişilik sınıflardan, bir sırada birlikte oturan 5 öğrenciden, bilgisayarın ancak adının bilindiği günlerden bu günlere geldi. Sizler, bugün okullarınızda, tek kişilik veya çift kişilik sıralarda, çağın teknolojik araçlarıyla donatılmış sınıflarda, her biri alanında uzmanlaşmış öğretmenlerin elinde eğitim görmektesiniz. Okul binalarımız sizler olmadan bir anlam ifade etmediğini bilmenizi isterim. Yarınlarımızı güvenle teslim edeceğimiz siz çocuklarımızı şu andan itibaren okullarımızda anne-baba şefkatindeki öğretmenleriniz, paketlenmiş dağıtılmaya hazır durumda ücretsiz ders kitaplarınız, pırıl pırıl boyanmış okullarımız sizleri bekliyor. Bugün, okula yeni başlayan yavrularımızın ve ailelerinin hayatında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anın heyecanını ve mutluluğunu doya doya yaşamanızı, uzun soluklu bir süreç olan eğitim hayatında her birinize ayrı ayrı başarılı olmanızı gönülden istiyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında velilere de seslenen Ekinci, şunları aktardı:

"Sizlerin ve bizlerin ortak amacı öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmektedir. Bu ortak amacı gerçekleştirmede sizlerin görevi öğrencimize, okulumuza sahip çıkmak ve desteklemektir. Bu nedenle sürekli okullarımızı, öğretmenlerimizi ziyaret ediniz, öğrencinizle ilgileniniz. Öğrencinizin yalnızca öğretim yönünde değil, eğitim yönünden de gelişmesi için imkanlarınızı seferber ediniz. Çocuklarımızı hep birlikte bugünden, yarına dünyasında söz sahibi olacak şekilde yetiştirmek için öğretmen veli el ele vermek zorundayız. Amacımız okul-aile işbirliğinin sağlanmak, çocuklarınızın önündeki engelleri birlikte aşmak, ilgi ve desteklerinizi almaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, İlköğretim Haftasının ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum."