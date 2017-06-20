İlçe Müftüsü Selami Bağcı, “Hayatımıza yeni bir sayfa açmalıyız”

Müftü Bağcı, açıklamasında “Kadir gecesi, Ramazan ayını idrak eden Müminlere Allah’ın bahşettiği bir ödül ve mükafat gecesidir. Kadir; değer, kıymet ve itibar demektir. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Zaman ve mekânlar; kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesini bu derece değerli kılan en önemli sebep de Kur’ân-ı Kerîm’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in nüzulü ve Peygamberimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Kadir Gecesini gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Bu itibarla, Kadir Gecesi Kur’ân-ı öğrenme ve Resûlullah’ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilmelidir. Zira, insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamayı hedefleyen ve manevi varlığımızı karartan her türlü olumsuzluktan arındırarak, bizi üstün ahlâkî değerlere yönelten Kur’an’dır. O’nun getirdiği ilke ve prensiplerin özünde aydınlık, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik vardır. O, insanlar arasında sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrarı sağlayacak; fert ve toplum planında pek çok ahlâkî ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine ışık tutacak ve insanlara gelişme yollarını göstererek onları geleceğe hazırlayacak ilâhî ölçüleri içeren bir kitaptır. Kadir gecesini; namaz kılarak, Kur’an okuyarak, tövbe istiğfar ederek geçirmek suretiyle hayatımıza yeni bir sayfa açmalıyız. Ramazan boyunca yaptığımız ibadetlerin mükafatını alacağımız bu gecede bolca dua etmeli ve günahlardan arınmalıyız. Bu vesile ile bütün Müslümanların Kadir gecesini tebrik eder, İslam âlemine, sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” diye belirtti.