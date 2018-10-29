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İnhisar bağımsız belediye başkanı CHP'ye geçti

Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek CHP’ye geçti.

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek CHP'ye geçti.


İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek hakkında, 21 Temmuz 2016'da bir imamı darbe girişimi gecesinde ezan ve sela okumaması için darp edip, caminin şalterlerini indirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, ardından partisi MHP'den istifa etmişti. Ödübek, yaklaşık 2 yıl bağımsız belediye başkanlığı görevi yürütürken, dün ilçede düzenlenen Nar Festivali'nde CHP Bilecik Milletvekili Yaşat Tüzün tarafından kendisine CHP rozeti takılarak, CHP'ye geçti.

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