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İnsan boyundaki vatoz köpekbalığı ilgi odağı oldu

Bilecik’te bir balıkçı tezgahında sergilenen ve bir kanser hastası için özel getirildiği belirtilen 50 kiloluk vatoz köpekbalığı ilgi odağı oldu.

Bilecik'te bir balıkçı tezgahında sergilenen ve bir kanser hastası için özel getirildiği belirtilen 50 kiloluk vatoz köpekbalığı ilgi odağı oldu.


Bilecik merkez Şadırvan bölgesindeki balıkçı tezgahında sergilenen vatoz köpekbalığı çevredeki vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü. Birçok vatandaş, bir insan boyunda yakın olan balığı yakından incelemek isterken, bazıları da balığın fotoğrafını çekti.


Balık satıcısı Celal Karakaya, vatoz köpekbalığının satılık olmadığı, bir kanser hastası için özel getirdiklerini dile getirdi.

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