İntihara kalkışan kadını sağlık ekipleri kurtardı

Bilecik'te sinir krizi geçiren bir kadın, ilk önce bileklerini kesmek istedi, yapamayınca kocasının haplarını içerek intihara kalkıştı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ünver Sokak üzerinde bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden M.Ş. isimli bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. Kendine zarar vermek isteyen kadın, ilk olarak bileklerini kesmeye çalıştı. Bunu yapamayınca kocasının evde bulunan ilaçlarını içerek intihar etmek isteyen kadını olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının sağlık durumunun, ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.